Im Norden von Sachsen-Anhalt sind ab dieser Woche vermehrt Militärfahrzeuge unterwegs. Wie das Landeskommando Sachsen-Anhalt am Montag mitteilte, ist insbesondere am 18. März (kommenden Montag) sowie am 26. und 27. März (übernächste Woche Dienstag und Mittwoch) rund um die Truppenübungsplätze Klietz und Altmark mit verstärktem Aufkommen zu rechnen.