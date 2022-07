Dem MDR sagte Lambrecht, der Kampf gegen den Terrorismus in Mali sei noch lange nicht gewonnen: "Wir sehen, dass es dort noch viel Gewalt gegen die Zivilbevölkerung gibt. Da sind wir in der Staatengemeinschaft in der Verpflichtung." Eine endgültige Entscheidung über den Einsatz in Mali gibt es laut Lambrecht noch nicht: "Das ist eine Frage, die noch zu beantworten sein wird. Denn da müssen die Voraussetzungen geschaffen werden für die bestmögliche Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten."

Im Gefechtsübungszentrum in der Altmark bereiten sich Soldaten auf den Einsatz in Mali vor. Bildrechte: dpa

Der Besuch der Verteidigungsministerin in der Altmark war am Montag der zweite Stopp auf ihrer Sommerreise. Am Vormittag hatte sie Soldaten in Munster in Niedersachsen besucht.