Neuer Jugendclub Wie sich eine Ortsbürgermeisterin von Tangerhütte für Jugendliche einsetzt

10. Februar 2024, 08:00 Uhr

In der Einheitsgemeinde Tangerhütte kämpfen kleine Ortschaften seit Jahren für feste Jugendclubs. Nun will der Stadtrat Geld für zwei Standorte zur Verfügung stellen. Die Ortsbürgermeisterin Edith Braun hat bereits zwei Container für die Jugendlichen gekauft, die als Treffpunkt dienen sollen. Auch in Tangerhütte soll es bald wieder einen Jugendclub geben.