Emily Bergwein blickt zurück: "Seit der Grundschule bin ich in den Jugendclub gegangen, habe hier oft meine Hausaufgaben gemacht und gespielt. Das hat mich bis zur 8. Klasse geprägt. Die Betreuer waren immer hilfsbereit, hatten ein offenes Ohr für alle. Man konnte seine Talente zeigen. Ich fände es schade, wenn es diese Möglichkeit für Jüngere nicht mehr gäbe."

Fördermittel laufen aus

Eileen Wolf-Köppe teilt sich die Jugendarbeit in der Einheitsgemeinde Tangerhütte mit zwei weiteren Mitarbeiterinnen. Zwei sind bei der Stadt angestellt, eine über einen Träger. Es sind keine vollen Stellen, alle haben noch andere Aufgaben bei der Stadt. Die Personalstunden sollen nur wenig verändert werden. Aber der Jugendclub als permanente Anlaufstelle mit regelmäßigen Öffnungszeiten wird zum Ende des Jahres geschlossen.

Dann endet auch der Fördermittelvertrag mit dem Landkreis über einen freien Träger. Aus dem wolle man aussteigen und keinen neuen mehr beantragen. Ab 2024 könne man dann die Betriebskosten für das Gebäude des Jugendclubs sparen, sagt Wolf-Köppe. Außerdem wäre man nicht mehr an die Vorgaben der Förderrichtlinien gebunden. Zu den Anforderungen des Förderprogrammes gehört ein separates Gebäude für die Jugendarbeit. Die Eigenmittel wolle man lieber selber sinnvoll einsetzen.

Bruno Palke und Noah Stolpe kommen nach der Schule gern zum Jugendclub. Bildrechte: MDR/Aud Merkel

Gemeinde Tangerhütte muss sparen

Das klingt nach einem guten Plan, ist aber de facto eine Reduzierung der eingesetzten Mittel für die Jugendarbeit. Ob es gelingt, mit weniger Geld die Bedarfe der Jugendlichen zu decken, wurde im Rathaus abgewägt. Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) beschreibt die Haushaltslage: Der Haushalt ist für die nächsten Jahre genehmigt, steht aber in den roten Zahlen. Schulden konnten zwar abgebaut werden, hauptsächlich über gestiegene Gewerbesteuereinnahmen.

Aber es stehen demnach auch große Zukunftsinvestitionen zum Beispiel in erneuerbare Energien an. Und wie überall steigen die laufenden Kosten. Für dieses Jahr plane man mit einem Defizit von zwei Millionen Euro. Insgesamt werden jährlich 18 bis 20 Millionen umgesetzt. Davon werden unter vier Prozent, also 600.000 bis 700.000 Euro, für freiwillige Leistungen ausgegeben.

Neben dem Unterhalt von Sportanlagen, Dorfgemeinschaftshaus oder Kultur ist die Jugendarbeit von diesen freiwilligen Leistungen nur ein Teil. Von den bisher in das Förderprogramm eingespeisten 75.000 Euro wolle man 50.000 Euro einsparen. Mit den verbleibenden 25.000 Euro soll dann die Jugendarbeit gestaltet werden.

Brohm: "Es kommt nicht so sehr auf den Raum an"

Bürgermeister Andreas Brohm ist optimistisch, dass das gut gelingt. Nach seinen Aussagen ist die Jugendarbeit bisher hervorragend und kann es auch bleiben. Brohm sagt: "Jugendarbeit ist Vertrauensarbeit. Es kommt nicht so sehr auf den Raum an, der kann auch auf der Straße sein. Wir werden weiterhin engagierte Personen haben, die Ansprechpartner sind."

Bürgermeister der Einheitsgemeinde Tangerhütte Andreas Brohm muss im Haushalt sparen. Bildrechte: MDR/Aud Merkel

Der im Sozialausschuss diskutierte Plan sieht vor, die mobile Jugendarbeit in den Ortschaften umzustrukturieren und zwei bis drei Tage stationäre Angebote in den Räumen des Kulturhauses in Tangerhütte zu schaffen. Andreas Brohm verlässt sich auf sein Fachpersonal, weiß aber auch, dass mehr besser wäre. Er spricht vom politischen Willen – und wo solle er noch sparen? "Aber da haben Kinder vielleicht die kleinste Lobby", sagt er, sichtlich berührt.

Jugendarbeit ist Vertrauensarbeit. Andreas Brohm Bürgermeister von Tangerhütte

Bei Stadtratssitzung regten sich Stimmen gegen Sparmaßnahmen

Während man sich in der Gemeindeverwaltung über die Sparmaßnahmen relativ einig ist, regt sich Unbehagen in Tangerhütte. Bei der letzten Stadtratssitzung haben sich Stimmen gegen die Reduzierung der Gelder für die Jugendarbeit gemeldet. Die lange geforderten Jugendclubs in den eingemeindeten Orten Lüderitz und Grieben sind nun wieder auf Eis gelegt. Die mobilen Angebote für Jugendliche könnten das große Einzugsgebiet der Gemeinde mit 32 Ortsteilen nicht versorgen. Und stationäre Angebote gäbe es dann wieder nur in Tangerhütte.

Der Beschluss liegt zwar noch nicht vor, Schließung und Umstrukturierung des Jugendclubs scheinen aber unausweichlich. Mehr Geld kommt nicht.

Achtjähriger beantragte Skate-Anlage

Vielleicht müssen die Kinder sich selbst zu Wort melden, wie einst Noah Stolpe. Der heute Elfjährige bat vor drei Jahren um eine Skater-Anlage. Noah Stolpe erinnert sich: "Ich habe den Bürgermeister angeschrieben. Als es dann hieß, wir können das machen, habe ich mir eine Gruppe zusammengesucht." Es folgte eine Spendensammlung.