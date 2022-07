22 Schülerinnen und Schüler vom Gymnasium in Beetzendorf im Altmarkkreis Salzwedel mussten ihre mündliche Abiturprüfung im Fach Sozialkunde wiederholen. Wie das Landesschulamt Sachsen-Anhalt am Donnerstag auf Anfrage bestätigte, hatte ein Lehrer vor der Prüfung im Juni Hinweise zur Auswahl der Themen gegeben. Die Wiederholung der Prüfung fand am Dienstag und Mittwoch statt. Zuerst hatte die Magdeburger Volksstimme darüber berichtet.