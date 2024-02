Die Stadt Arendsee ( Altmarkkreis Salzwedel ) schließt 2027 die Kindertagesstätte Kunterbunt im Ortsteil Binde. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend entschieden. Die Kinder kommen in der Kita in Kleinau unter, 15 Auto-Minuten von Binde entfernt. Dort ist 2030 ein großer Neubau geplant.

Der Stadtrat hatte ein neues Konzept für die Kita-Landschaft in Arendsee beauftragt. Dabei sollten Kinderzahl, Erreichbarkeit und auch das nötige Personal eine Rolle spielen. Dabei kam unter anderen heraus, dass der Einzugsbereich der Kita Kunterbunt größtenteils durch Einzugsbereiche anderer Kitas abgedeckt wird. Die Kita in Binde war in den vergangenen Jahren immer die kleinste Einrichtung in der Stadt Arendsee.