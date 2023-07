Ihre Idee: Auf einer 240 Kilometer langen Fahrradtour von Arendsee über Magdeburg in den Harz besuchen die Radler verschiedene Stationen. Dort lernen sie weitere Klimathemen und Mitstreiter kennen. Sie nehmen Kontakte mit anderen Schulen auf und animieren sie, mitzuradeln. Zunächst starten 15 Schüler in Arendsee, an jeder "Klimastation" sollen sich weitere 15 Radler anschließen. So würden sich die Energiesparideen am besten verbreiten. Ab Anfang des kommenden Schuljahres können sich Schüler melden, die mitradeln wollen.