Obwohl der Sojaanbau in ganz Deutschland zunimmt, rechnet der Bauernverband nicht mit Auswirkungen auf Länder wie Brasilien, aus denen weltweit das meiste Soja importiert wird. Den Angaben zufolge werden in Brasilien auf mehr als 40 Millionen Hektar Sojabohnen angebaut. In Deutschland waren es im letzten Jahr 51.000 Hektar. Dadurch könnte sich die Importmenge hierzulande zwar etwas verringern, auf die Produktion in Südamerika wirke sich das aber nicht aus.