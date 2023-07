Bundesförderprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" Mit dem Programm werden Projekte gefördert, die Flächen in Städten entsiegeln und begrünen. Auch Dessau-Roßlau, Zerbst (Anhalt) und Hettstedt eine Förderung. Nach Angaben des Bundesumweltamtes ist ein Trend zu mehr Hitzetagen – also Tagen mit einer Temperatur von über 30 Grad Celsius – erkennbar. Durch den Klimawandel wird sich diese Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten weiter verschärfen. Hohe Temperaturen können Kreislaufprobleme auslösen, insbesondere bei älteren Menschen.

Der neugestaltete Platz soll den am Bahnhof ankommenden Besuchern ein neues Gesicht zeigen und attraktiver werden, heißt es in den Plänen der Stadtverwaltung. Die Fläche werde als offener Warteraum konzipiert. Bestehende Baumreihen sollen durch neue Sitzmöglichkeiten aus Holz und Metall aufgewertet werden. Der Rest des Platzes bleibt dabei autofrei.

Vor dem Haupteingang des Bahnhofs soll ein Brunnen in den Sommermonaten für Erfrischung und Verdunstungskühle sorgen. Im Bereich vor dem City-Carré werden den Planungen zufolge neue Pflanzeninseln mit klimagerechten Bäumen und Pflanzen entstehen. Insektenfreundliche Beleuchtungen sowie ein zeitgemäßes Orientierungssystem sollen zudem eine bessere Orientierung der Touristen in Richtung Innenstadt und Elbpromenaden ermöglichen. Der neue helle Klinker-Boden ist laut Design-Entwurf vom Stadtbild Magdeburgs inspiriert. Bestandsmaterialien des alten Platzes sollen, soweit dies möglich ist, wiederverwendet werden und durch Upcycling oder Umwandlungen auf der Baustelle zum Einsatz kommen.

Der Willy-Brandt-Platz in seiner jetzigen Form basiert auf einer Planung der 1990er-Jahre. Damit "entbehrt er jeden Anspruch an eine nachhaltige und klimaresiliente Freiraumgestaltung im urbanen Kontext", heißt es im Projektentwurf der Stadt. Ein Regenwassermanagement gibt es nicht, sämtliches Niederschlagswasser werde aktuell in die Kanalisation eingeleitet. Im zentralen Bereich fehle es zudem an Schatten. Auch die Ausrichtung des Platzes fokussiere sich nur auf die Anbindung an das Einkaufszentrum und nicht auf die räumliche Verknüpfung mit der Stadt.