Das Projekt kommt offenbar gut an. Kathrin Goyer und Nadine Schütte vom Vorstand des Vereins "Rund um den See" berichten von begeisterten Menschen, die die Rollstühle ausprobiert hätten und Tränen der Rührung, die geflossen seien. Auch der Komfort des Schwimm-Rollstuhls wird gelobt: Selbst auf dem Sand lasse er sich leichter schieben als zum Beispiel ein gewöhnlicher Kinderwagen.

Mit den Rollstühlen macht Arendsee einen weiteren Schritt hin zu einem barrierefreien Urlaubsort. Die Schwimm-Rollis sind einzigartig in Sachsen-Anhalt und in ganz Deutschland selten. Sie können ab sofort im Strandbad in Arendsee genutzt werden.