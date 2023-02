Seit 20 Jahren gibt es keine Bahnverbindung mehr zwischen Dannenberg in Niedersachsen und Salzwedel in der Altmark. Doch die Strecke könnte durch den Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern in beiden Bundesländern bald ein Comeback erleben. Der Kreistag in Lüchow hat auf das Engagement der Bürger hin nun eine Machbarkeitsstudie für die Bahnstrecke in Auftrag gegeben. Sie soll zeigen, ob ein Betrieb wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll wäre.