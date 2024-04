Förster Lennard Sieck (31) kümmert sich um die Waldung von Matthias Graf von der Schulenburg, und somit auch um den Bestattungswald, der in dessen Forst liegt. Die Gräber sind wie die Uhr um die Bäume sortiert, heißt, in der Regel zwölf Gräber pro Baum. Stehen diese jedoch zu dicht, wird auf sechs reduziert, damit sich die Uhrkreise nicht überschneiden.

Bei der Beisetzung wird sich zur Trauerfeier am Andachtsplatz getroffen, von dort aus geht es dann in einer feierlichen Prozession zum entsprechendem Baum, wo die zersetzbare Urne in ein 80 Zentimeter tiefes Loch herabgelassen wird. Zwar ist Grabschmuck verboten, während der Feierlichkeiten ist es aber durchaus in Ordnung, wenn eine Blume niedergelegt wird. Danach übernimmt nur noch die Natur die Grabpflege und dessen Schmuck, betont der Förster.