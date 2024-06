Bildrechte: voto

Was ist Voto? Voto ist eine digitale Plattform. Ähnlich wie beim Wahl-O-Mat gibt es dort Informationen über die verschiedenen Wahlprogramme der Parteien – allerdings ausschließlich für Kommunal- und Bürgermeisterwahlen in Deutschland. Diese deckt der Wahl-O-Mat nicht ab. Für die Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 9. Juni ist das Ziel, Voto in 17 Gemeinden anzubieten.



Voto wird ausschließlich durch ehrenamtliche Mitarbeiter betrieben. Die Organisation übernimmt ein Professor der TU Darmstadt, Christian Stecker. Im Team sind rund 40 Wissenschaftler aus ganz Deutschland. Das Tool ist kostenlos und politisch neutral.