Nun hat sich der Landtag am Donnerstag erneut mit der Giftschlammgrube in Brüchau beschäftigt. Dabei haben alle Fraktionen noch einmal betont, dass die Landesregierung einen beschleunigten Weg finde müsse, dass die Grube bald ausgebaggert wird, meint Zimmer: "Wir gehen davon aus, dass die Landesregierung die Sache ernst nimmt."

In der DDR wurden in der Deponie in Brüchau Quecksilber und andere Giftstoffe gelagert. In der Bevölkerung wird sie deshalb "Silbersee" genannt. Bürgerinitiativen verlangen seit Jahren, dass die Grube geleert wird. Doch gegen die im vorigen Jahr beschlossene Ausbaggerung der Deponie Brüchau regte sich Widerstand. Der Deponie-Betreiber war vor Gericht gezogen. Es geht dabei auch um die Frage, wer die Kosten für die Sanierung übernimmt.