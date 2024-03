Um das Freibad Potzehne zu sanieren, erhält die Stadt Gardelegen im Altmarkkreis Salzwedel Gelder vom Bund. Wie der Bundestagsabgeordnete Herbert Wollmann (SPD) am Mittwoch mitteilte, hat der Haushaltsausschuss in seiner Sitzung am Dienstag insgesamt 642.600 Euro freigegeben. Das Geld komme aus dem Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur".