Es ist Nachmittag. So langsam kommt in den Schwimmbadbereich des Gasthofs Zahn in Stedten Bewegung. Mehrere Vorschulkinder werden von Mama oder Oma zu den Umkleiden gebracht. Gleich heißt es im Schwimmbad wieder: "Auf ins Becken". 45 Minuten dauert eine Unterrichtseinheit.