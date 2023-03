Polizei ermittelt Kalbe: Mann tötet Ehefrau und sich selbst

In Kalbe im Altmarkkreis Salzwedel soll ein Mann am Wochenende erst seine Ehefrau und anschließend sich selbst getötet haben. Die Polizei ermittelt. Die Tat ist der zweite Fall innerhalb weniger Wochen, in dem in Sachsen-Anhalt eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet worden ist.