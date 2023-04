Kezhia war am vergangenen Donnerstag tot in Bahrdorf in Niedersachsen in der Nähe eines Kies-Werks aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft hatte am vergangenen Freitag von 30 Messerstichen an ihrem Körper gesprochen. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich der Polizei zufolge um den Freund von Kezhia handeln. Laut Polizei wurde inzwischen Haftbefehl gegen den Familienvater erlassen. Der Mann befindet sich demnach wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft in der JVA Burg.