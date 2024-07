Dabei war Archivar gar nicht sein Traumberuf. Dass er etwas mit Geschichte machen wollte, stand für den 56-Jährigen früh fest. Er hatte schon immer gerne gelesen und sich mit Vergangenem beschäftigt. Doch aus gesundheitlichen Gründen konnte und durfte er nicht Geologie studieren. "Später hatte ich mich eine Zeit lang auch sehr für Archäologie interessiert. Dann habe ich aber in der Zeit, wo ich an der erweiterten Oberschule in Wismar war, praktischen Unterricht im Archiv gehabt", erzählt Langusch. Danach war es um ihn geschehen, er wusste, er will Archivwissenschaften und Geschichte studieren.