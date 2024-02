Bildrechte: MDR/ Carina Emig

Mit 15 Jahren entdeckt Djamila Nader das Kickern für sich, aber erst mit 18 Jahren spielt sie ihr erstes offizielles Turnier in Braunschweig. Das war im März 2022. Danach geht alles ganz schnell. Djamila Nader wird Ranglistenerste in der zweiten Bundesliga und wechselt in die erste Bundesliga. Bereits im Oktober 2022 gewinnt sie ihre erste internationale Medaille. Nach einer dreimonatigen Auszeit bei ihrer Tante auf Hawaii wird sie 2023 im Einzel zweite bei der Deutschen Meisterschaft und ebenso Vize in der ersten Bundesliga.



Sie kämpft in der European Champions League (ECL) in Rom um die Europäische Tischfußballkrone und nimmt im August 2023 an der "ITSF World Series by Leonhart 2023" auf Weltniveau teil, kann sich dort aber gegen die beste deutsche Spielerin My Linh Tran noch nicht durchsetzen. Am 21. Januar 2024 gewinnt sie dann erstmalig gegen My Linh Tran und wird Deutsche Meisterin im Damen-Einzel.