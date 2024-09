Radtke und Co versuchen dabei so wenig Fallstufen wie möglich zu haben, um so die Kartoffeln zu schonen. Jede Druckstelle, jede Beschädigung soll vermieden werden. "Das ist eben das oberste Ziel hier. Da muss jeder Arbeitsschritt sitzen", erklärt Radtke. Damit die Kartoffeln so lange wie möglich lagern können – im besten Fall bis Mai kommenden Jahres. "Da sind wir gespannt, ob wir das in den nächsten Monaten hinbekommen“, schätzt der Leiter Kartoffelanbau die Lage ein. Denn in diesem Jahr gäbe es zwar besonders viele Kartoffeln, doch darunter seien eben auch besonders viele faule. Gegen die Fäulnis helfe nur, die Kartoffel über Monate besonders stark zu belüften und das wiederum bedeutet für den Betrieb von Geschäftsführer Fred Neuling mehr Aufwand und höhere Energiekosten.

Bildrechte: MDR/Carina Emig