Von 22 bis sechs Uhr Außer-Haus-Verkauf für Alkohol im Stadtzentrum von Stendal verboten

Weil es vermehrt zu Ruhestörungen und Sachbeschädigungen in der Innenstadt von Stendal gekommen ist, darf ab Freitagabend kein Alkohol mehr außer Haus verkauft werden. Weder Gaststätten noch Kioske dürfen nach 22 Uhr Alkohol to go anbieten.