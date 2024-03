"Es ist das älteste Taufbecken in so einer hochrangigen Art, das wir überhaupt nördlich der Alpen kennen", ordnet Landesarchäologe Harald Meller den Fund ein. "Und es ist natürlich ein zentraler Machtort der Ottonen."

"Also da wird nicht jeder getauft, sondern die Crème de la Crème der Ottonen", erläutert Projektleiter Donat Wehner. "Das heißt, wir können mit einem hohen Wahrscheinlichkeitsgrad davon ausgehen, dass hier die Prinzessin Mathilde, aber auch die Prinzessin Adelheid, beides Äbtissinnen hier, in diesem Taufbecken getauft worden sind."

Als "Ort der Frauenpower" bezeichnet Wehner deshalb auch die Kirche. Die Prinzessinnen empfingen hier das wichtigste Sakrament in ihrem Leben. Waren die männlichen Regenten gerade auf Reisen, so lenkten die Äbtissinnen die Geschicke der Stadt.

Achtungsgebietend, in ihren kostbaren Gewändern, blicken sie uns noch immer von ihren romanischen Grabplatten aus an. Sie liegen unweit des Fundortes in der Krypta begraben. Auch Heinrich I. soll hier seine letzte Ruhestätte gefunden haben. Dass der Boden noch weitere Geheimnisse birgt, war seit Längerem bekannt, erzählt Donat Wehner und nennt den Architekten und Denkmalpfleger Hermann Wäscher, der in den 30er- und 40er-Jahren Grabungen durchführte.