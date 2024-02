Erzgebirge Spendenaufruf nach Wohnhausbrand in Zschorlau gestartet

In der Nacht zum Donnerstag war der Brand in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, brannte das Wohnhaus in der Eibenstocker Straße komplett aus. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Eine Frau musste wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt werden. Außerdem sei eine Feuerwehrfrau verletzt worden. Nach MDR-Reporterinformationen war sie auf dem vereisten Löschwasser, das den Boden überzog, gestürzt.