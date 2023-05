Viele Asylsuchende Aufnahmestelle für Flüchtlinge in Stendal geht vorzeitig in Betrieb

In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Asylsuchenden weiterhin hoch. Die neue Zentrale Aufnahmestelle für Flüchtlinge (ZASt) in Stendal soll deshalb früher als geplant in Betrieb gehen. Bereits im Sommer 2024 sollen bis zu 600 Menschen untergebracht werden, darunter vor allem Frauen und Kinder sowie traumatisierte Personen.