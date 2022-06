Im alten Bahnhofsgebäude in Seehausen hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Die Flammen griffen auf mehrere Gebäudeteile und den Dachstuhl über. Der alte Bahnhof ist in Teilen einsturzgefährdet. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ermittler schätzen den Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro.