Busknoten Fischbeck Vor- und Nachteile eines neuen Verkehrssystems

An einer kleinen Straße am Rande von Fischbeck halten 18-mal am Tag vier Busse der Landeslinien 900 und 790 hintereinander. Dann springen Fahrgäste heraus und suchen ihren nächsten Bus. Sie wollen in Richtung Havelberg, Stendal, Tangermünde oder Genthin. Jede Stunde können sie seit dem 3. Februar nun von einer Hauptstrecke in die andere umsteigen. Nach anfänglichen Orientierungsschwierigkeiten und Hilfestellungen von Lotsen haben sich Fahrgäste und Busfahrer gut eingespielt.