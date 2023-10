Deutschlands "Allee des Jahres 2023" liegt in Sachsen-Anhalt: Es ist die Lindenallee am Stadtrand von Havelberg im Landkreis Stendal. Diese Auszeichnung wird vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland zum ersten Mal vergeben. Dazu war ein Fotowettbewerb gestartet worden. Unter 180 Einsendungen setzte sich das Foto von Jella Schnirch und Erik Peretzked durch. Das außergewöhnliche Motiv überzeugte die Jury, hieß es am Freitag in einer Mitteilung.