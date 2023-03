Das ist, was sie mindestens wollte von Anfang an. Als Lisa Wille 2006 ein Praktikum im Seehäuser Rathaus machte, wusste sie: Dort will ich irgendwann arbeiten. Weil es das in Sachsen-Anhalt noch nicht gab, absolvierte sie ein duales Studium der Verwaltungswissenschaften in Hannover – immer Seehausens ziegelrotes Rathaus vor dem geistigen Auge.