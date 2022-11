Tierheim überfüllt Landratsamt Stendal: Hundehalter zunehmend überfodert

Das Landratsamt Stendal muss Hundebesitzern zunehmend ihre Hunde wegnehmen. In vielen Fällen können die Tiere weder an ihr altes noch an ein neues Zuhause vermittelt werden. Dem Tierheim gehen der Platz und die finanziellen Mittel aus.