Ein ICE der Deutschen Bahn ist in der Nähe von Stendal am Dienstagnachmittag evakuiert worden. Ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwochmorgen, der Zug sei auf dem Weg von Berlin nach Köln gewesen. Kurz nach 14 Uhr sei er aufgrund eines technischen Defekts auf freier Strecke nahe dem Stendaler Ortsteil Nahrstedt liegen geblieben.