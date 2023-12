Kritik am Stadtratsbeschluss Stadtrat von Arneburg will Hotel – doch niemand braucht's

Von Katharina Häckl, MDR SACHSEN-ANHALT

02. Dezember 2023, 08:34 Uhr

Arneburg will nicht nur bekannt sein als Standort von Zellstoffwerk und Papierfabrik. Das altmärkische Städtchen an der Elbe will sein touristisches Potential noch mehr ausschöpfen. Der Stadtrat hat deshalb schon vor Jahren eine Fläche angekauft ausschließlich für einen Hotel-Neubau. Bislang gibt es keinen Investor. Jetzt lehnen sich auch noch die Bürger gegen die Idee auf.