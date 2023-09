Bereits seit einem Jahr lebt Dorotty Szalma in Stendal. Für ihre neue Aufgabe als Intendantin des Theaters der Altmark ist es ihr besonders wichtig, eine Beziehung zu den Menschen der Region aufzubauen: "Man muss auf jeden Fall unsere Zuschauer kennenlernen", meint Szalma. "Ich arbeite daran, dieses Manko aufzuholen, damit wir wissen, für wen wir Theater machen. Das darf man nie vergessen."

Das Theater der Altmark ist zwar in Stendal beheimatet, als Landestheater Sachsen-Anhalt Nord muss es jedoch die gesamte Region bespielen wie zum Beispiel Salzwedel, Gardelegen oder Jerichow. Darauf möchte sie in ihrer Intendanz ihr Augenmerk legen: "Die Beschreibung des ländlichen Raumes ist ein bisschen ausgrenzend. Dort leben aber genauso Menschen, die lieben, die Geld verdienen, die Steuern zahlen, die Meinungen haben, die wählen, die politische Einstellung haben. Ihnen zu begegnen, ist eine unserer Hauptaufgaben – ohne die Stadt Stendal zu vergessen."

Dorotty Szalma will komplexe Themen für ein breites Publikum erzählen. Bildrechte: Nilz Böhme

Dabei betont Szalma, dass sie nicht die erste ist, die solch einen Ansatz verfolgt. Auch ihr Vorgänger Wolf E. Rahlfs hat immer die gesamte Region mitgedacht. Wie man Theater für ein breites, nicht-urbanes Publikum macht, hat Szalma bereits als Direktorin der Schauspiel-Sparte des Gerhart-Hauptmann-Theaters in Zittau erprobt. Dabei will sie sich nicht mit leichter Kost anbiedern: "Aber es hilft mir nicht, wenn ich die Zuschauer verschrecke und sie zu den wichtigen Themen nicht kommen. Es gibt wunderbare Methoden, wunderbare Stücke, die Probleme suggerieren oder mit Humor darauf hinweisen. Was ich persönlich nicht hören kann: Dieses Thema ist zu schwer. Kein Thema ist zu schwer, höchstens schlecht rübergebracht."