Dutzende Porträts hängen an der Wand: Showmaster Rudi Carrell, Altbundestrainer Sepp Herberger, Fußballer Uwe Seeler, Schauspieler Gerd Fröbe, Sängerin Daliah Lavi. "Die sind schon alle tot", sagt der 75-jährige Stuart Manlove in breitem hamburgerisch. Fotografiert hat er die Prominenten vor mehr als 50 Jahren. Sie alle zogen bei der Nordwestdeutschen Klassenlotterie (NKL) jeweils freitags die Glückszahlen. Zwischen 1969 und 1972 bekam Manlove, der einen englischen Vater hat, so rund 140 Prominente vor seine Linse – das Who is Who der bundesrepublikanischen Prominenz.