Wernigerode im Landkreis Harz hat eine Motto-Ampel. Dort leuchten Hexen- und Teufelmotive in Rot und Grün. Der Ampelanlage am Landesverwaltungsamt mit einer Hexe ging ein langjähriges Genehmigungsverfahren voraus. Ursprünglich war hier eine Gruppe Walpurgisbesucher, die jährlich das Walpurgisfest in Wernigerode feiern, mit der Idee an die Stadt herangetreten.