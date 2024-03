Auch in diesem Jahr wird am Sonntag die Flagge von Tibet in Stendal gehisst. Damit will die Stadt an den tibetischen Volksaufstand vom 10. März 1959 erinnern, sagt der parteilose Oberbürgermeister Bastian Sieler. Die Tradition wurde in der Hansestadt schon unter seinem Vorgänger Klaus Schmotz eingeführt. Sieler, der selbst schon dem Dalai Lama begegnet ist, führt diese nun fort.