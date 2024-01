Die Planungen von 2017 hatten den Altmärkischen Tierschutzverein noch optimistisch gestimmt. Durch Spenden und Zuschüsse hätten sie nach den damaligen Plänen den Eigenanteil für den dreiteiligen Neubau des neuen Hundehauses stemmen können. Bis dahin waren die Hunde in Freigehegen und in einem alten, dunklen Schweinestall untergebracht.

Von der anfänglichen Euphorie ist mittlerweile wenig geblieben. Das liegt vor allem an den gestiegenen Baukosten. Konnte der erste Bauabschnitt noch mit Hilfe einer beachtlichen Erbschaft bewältigt werden, musste der Tierschutzverein für den zweiten Bauabschnitt schon einen Kredit aufnehmen. Davon müsse der Verein jetzt noch etwa 300.000 Euro abbezahlen, sagte die Vorsitzende des Altmärkischen Tierschutzvereins, Susanne Wieske, MDR SACHSEN-ANHALT.

Besonders schwierig für das Tierheim Stendal zu stemmen wird der dritte Bauabschnitt des neuen Hundehauses: Der Versorgungstrakt kostet nach jetzigen Erkenntnissen wesentlich mehr als 500.000 Euro, so Susanne Wieske. Noch ist unklar, woher das Geld kommen soll. In dem Gebäude sollen Wasseraufbereitung, Stromversorgung per Photovoltaik und die Heizungsanlage untergebracht werden.