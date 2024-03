Der Mann hatte sich in fast 20 Fällen an drei Nachbarskindern vergangen und die Taten teilweise gefilmt. Ereignet hatten sich die Taten demnach innerhalb von zwei Jahren seit 2021 in Kläden. Der einschlägig vorbestrafte Familienvater hatte sich nach Ansicht des Gerichts an zwei kleinen Mädchen und einem Jungen – alle vier Jahre und jünger – vergangen. Er zog die Kinder aus, berührte sie und fotografierte und filmte sie.