Anfang November hatte ein Getränke-Hersteller aus Bonn eine Vermissten-Anzeige zum Fall Inga auf Tausende seiner Flaschen gedruckt und so für die zusätzlichen Hinweise gesorgt . Jeder einzelne davon werde auf seinen weiteren Gehalt geprüft, so die Polizeiinspektion Halle. Gegebenenfalls werde nachgefragt.

Die Hinweise, die über die Aktion des Smoothie-Herstellers eingegangen sind, wurden nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT von den Anwälten der Familie gesammelt und an die Polizei weitergereicht .

Inga wird seit 2015 vermisst. Seitdem seien die Ermittler inzwischen insgesamt rund 4.000 Hinweisen nachgegangen, so die Sprecherin. Die enorme Zahl resultiere dabei auch aus der Digitalisierung der Ermittlungsakten sowie der enormen Anzahl an Personen, die an dem Fall beteiligt seien.