Am 2. Mai 2015 feiert Familie Gehricke mit Freunden in Wilhelmshof bei Stendal ein Grillfest. Nach 18 Uhr soll alles für das gemeinsame Grillen vorbereitet werden. Auch Inga soll helfen. Ingas Mutter spürt, dass ihre Tochter nicht mehr da ist. "Es ist, als wäre ein Gummiband zerrissen", sagt sie im MDR SACHSEN-ANHALT-Interview.



Mit einer herbeigerufenen Polizeistreife wird der Wald nach der Fünfjährigen abgesucht. Nach zwei Tagen wird der Polizeieinsatz auf 1.000 Polizeikräfte, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk auf 3.500 Hektar Wald ausgeweitet. Hubschrauber überfliegen das Gelände, Spezialhunde kommen zum Einsatz.



Nach vier Tagen der erfolglosen Suche wird der Einsatz beendet. Zwischenzeitlich hatten Hilfskräfte bereits Teiche ausgepumpt, um jeder Spur nachzugehen.



Am 7. Mai wird zum ersten Mal ein Verbrechen in Betracht gezogen. Die Polizei gründet eine 40 Personen starke Ermittlungsgruppe "Wald". Hinweise aus ganz Deutschland gehen ein. Jedoch wird die Ermittlungsgruppe bereits im August 2016 wieder aufgelöst.



Bis zum Dezember 2016 werden 16 Kartons an Akten der Staatsanwaltschaft in Stendal übergeben. Diese stellt jedoch Anfang 2017 das Verfahren formell ein.



Im September 2019 soll eine Prüfgruppe den Aktenbestand nach einem Hinweis aus dem Landeskriminalamt noch einmal überprüfen. Nach nur 11 Tagen werden die Arbeiten als beendet erklärt. Es gab keine neuen Ermittlungsansätze.



2020 gibt es Hinweise auf einen Zusammenhang mit der Vermissten Maddie McCann aus Portugal. Inwieweit dieser Spur nachgegangen wurde, war Teil der Fragen des Berliner Rechtsanwalts an die Landesregierung im März 2023.