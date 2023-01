Die Fertigstellung der zentralen Aufnahmestelle des Landes Sachsen-Anhalt für Asylbewerber in Stendal verschiebt sich bis ins Jahr 2025 . Das bestätigte das Finanzministerium in Magdeburg auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. Die ehemalige Kaserne der DDR-Grenztruppen sollte eigentlich ab Frühjahr 2023 die ersten Menschen beherbergen. Das Land hatte die Teilöffnung vor einem Jahr angekündigt , diese aber wieder verworfen.

So sieht es in den Wohngebäuden aus. (Stand 2022) Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms

Den Angaben des Ministeriums zufolge stehen in Stendal die beiden Blocks für die Wohnunterkünfte vor der Fertigstellung. Es wird Zimmer für fast 1.000 Asylsuchende geben. Es fehlten aber noch zwei Gebäude für Verwaltung und Küche samt Mensa. Laut Ministeriumssprecherin ist man für die zwei Gebäude gerade erst in die Planung gegangen.



Auf dem Gelände am südlichen Stadtrand von Stendal sollen vor allem sogenannte vulnerable Personen untergebracht werden – vor allem Frauen und Kinder sowie traumatisierte Menschen.