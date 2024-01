Bildrechte: picture alliance/dpa | Paul Zinken

Warum blockieren die Aktivisten Straßen? Die "Letzte Generation vor den Kipppunkten" will auf die von ihnen sogenannte Klimakatastrophe und die Versäumnisse der Politik aufmerksam machen. Die Aktivisten hatten dafür beispielsweise das Ziel genannt, den Verkehr in Berlin stillzulegen. Auch in anderen deutschen Städten kleben sich nach diesem Vorbild immer wieder Menschen mit der Hand am Asphalt fest. Neben ihren polarisierenden Störaktionen verfolgt die "Letzte Generation" konkrete Forderungen. Dazu gehört beispielsweise ein Tempolimit auf den Autobahnen.