Die Stimmung unter den Jugendlichen in Sachsen-Anhalt hat sich im Jahr 2022 zwar etwas eingetrübt, bleibt aber mehrheitlich positiv. Zu diesem Ergebnis kommt die Sinus-Studie 2022 im Auftrag der Barmer-Krankenkasse. Befragt wurden 2.001 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren.



Auf ihre persönliche Zukunft und die Aussichten für das Land blicken 75 Prozent optimistisch, so die Studie. Im Jahr 2021 lag der Wert noch bei 81 Prozent.



Was die Zukunft Deutschlands angeht, bewerten diese nur 43 Prozent der Jugendlichen als positiv. Im Vorjahr waren die Befragten mit 62 Prozent deutlich optimistischer.