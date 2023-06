Die landwirtschaftlichen Betriebe seien in vielerlei Hinsicht sehr wichtig für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum, so Hecht. Neben der Produktion von Lebensmitteln seien sie auch als lokale Arbeitgeber für tausende Menschen wichtig. "Die Betriebe leisten aber auch vieles, was nicht auf den ersten Blick sichtbar ist", sagt Hecht. "Bäuerinnen und Bauern sind oft lokal engagiert und unterstützen Projekte und die Landschaftspflege vor Ort. Und wer in einem schneereichen Winter auf der Landstraße in den Graben rutscht, wird nicht selten von einem Traktorfahrer aus seiner misslichen Lage befreit."