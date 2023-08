Niedrigerer Lohn wegen niedrigerer Lebenshaltungskosten

In Barby will man sich nicht mehr mit weniger zufriedengeben. Nach dem Angebot der Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde betrage der Lohnabstand immer noch 195 Euro im Monat, heißt es seitens der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Bis 2024 solle dieser dann auf 188 Euro verringert werden. Für die Region zahle Cargill zwar schon gut, doch das reiche nicht, meint Mike Blaszynski. "Wenn man dasselbe macht, dieselben Sachen produziert, sollte man dasselbe Geld dafür kriegen. Es ist vollkommen egal, ob das in Ostfriesland oder in Sachsen ist." Trotzdem ist Blaszynski auch realistisch und sagt: "Es wird auf einen Kompromiss hinauslaufen, aber wir lassen uns nicht mit einem Prozent abspeisen. Dann wird eben weiter gestreikt."

Axel Seelig ist seit 2015 in der Gewerkschaft, um für seine Lohnforderungen zu kämpfen. Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf Cargill begründe den niedrigeren Lohn im Vergleich zu Krefeld mit den geringeren Lebenserhaltungskosten in der Region, erzählt Axel Seelig. Der 56-Jährige kommt aus Schönebeck und ist Arbeiter in der Produktion im Werk. Auch er ist seit 30 Jahren dabei. Die Tarifrunden beschreibt er als zäh. Auch bei ihm kommt die Wut wieder hoch, wenn es in Richtung Verhandlungstage geht. "Dann rechnet man sich aus: Das sind im Jahr so und so viel. Deshalb kämpfen wir."

Etwa 50 Prozent der Beschäftigten in Barby sind mittlerweile in der Gewerkschaft organisiert, so Holger Willem, Geschäftsführer der NGG-Region Magdeburg. "Wer gute Fachkräfte will, der muss auch gerecht bezahlen. Gerade unter dem Druck der massiv gestiegenen Verbraucherpreise, ist das das Mindeste", sagt er.

Wenn man dasselbe macht, dieselben Sachen produziert, sollte man dasselbe Geld dafür kriegen. Mike Blaszynski Betriebsrat im Cargill-Werk in Barby

Tarifverhandlungen verschärfen Nachwuchssorgen