Im Jahr 2023 kamen rund 251.000 Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland nach Sachsen-Anhalt. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamts hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Am beliebtesten ist Sachsen-Anhalt bei ausländischen Reisenden aus den Niederlanden. Über 35.000 Personen aus Deutschlands Nachbarland besuchten Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr – so viele wie aus keiner anderen Nation.