Tagestouristen müssen in Lutherstadt Wittenberg vorerst weiter keine Abgabe zahlen. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend beschlossen. Als Grund wurden organisatorische Mängel genannt. Neuer Starttermin soll April 2026 sein. Der Kompromiss, den Start zu verschieben, hatte sich bereits im Vorfeld abgezeichnet. Die Stadtverwaltung Wittenberg kündigte an, die Zeit nutzen zu wollen, um das Projekt entsprechend vorzubereiten.