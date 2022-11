Dieser Text ist im Rahmen des Projekts "Studierende schreiben" in Zusammenarbeit mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg entstanden.

Ein ruhiger Dienstagmittag im Stadtmuseum Halle: Ein älteres Ehepaar besucht die Ausstellung "Stadtwende Halle". In einer kleinen Ecke wird dort unter anderem das Projekt "Klimatopia" vorgestellt. Das Ehepaar schaut sich die Plakate genau an. Darauf wird beschrieben, wie Halle sich in eine klimaresiliente Stadt verwandeln kann – also wie die Stadt den Herausforderungen der Klimakrise mit Dürren, Überschwemmungen und Überhitzung trotzen kann.

Klimaoasen sollen Temperaturen in Halle senken

Der Projektentwurf schlägt vor, flächendeckend sogenannte Klimaoasen in der Stadt anzulegen. Diese sollen zum einen die Temperatur in der Stadt senken und gleichzeitig Angebote für soziale und kulturelle Aktivitäten schaffen. So soll es beispielsweise Kultur- oder Erlebnisoasen geben, die auch für die jüngere Generation Platz zum Spielen bieten.

Das Ehepaar, das im Stadtmuseum zu Besuch ist und aus Halle-Neustadt kommt, würde sich besonders freuen, wenn auch in ihrem Stadtteil eine Kulturoase entstehen würde. Aber auch eine Umgestaltung des Marktplatzes wäre ihnen wichtig, denn dort sei es im Sommer für sie oft zu heiß gewesen. Das Projekt sieht für den Marktplatz mehr Begrünung und Verschattung durch Solarbäume vor, die gleichzeitig Strom liefern. Außerdem soll ein Wasserspiel entstehen.

So könnte der Marktplatz in Halle mit mehr Grün, Sitzmöglichkeiten und den Solarbäumen aussehen. Bildrechte: Klimatopia

Studierende aus Kassel haben Klimaprojekt erarbeiten

Harald Kegler ist Professor für Städtebau- und Planungsgeschichte an der Universität Kassel. Er hat mit seinen Studierenden aus dem Studiengang Stadt- und Regionalplanung das Klimatopia-Projekt erarbeitet. Halle hätten sie für das Projekt ausgewählt, weil es eine Stadt im Umbruch sei und es kontroverse Diskussionen über die zukünftige Gestaltung gebe, so Kegler.

Zusätzlich ergeben sich in Halle laut Kegler Probleme durch die dichte Bebauung: Die Frischluftzufuhr werde dadurch behindert und die heiße Luft staue sich im Sommer vor allem in der Innenstadt an. Außerdem gebe es sehr wenig Grünflächen und eine hohe Versiegelung, was dazu führe, dass sich in der Stadt Hitzeinseln bilden, erklärt Kegler. Sein Fazit: "Die Stadt Halle ist für den Klimawandel nicht ausreichend vorbereitet."

