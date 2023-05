Temperaturen sinken Gewitter und Starkregen verschonen Sachsen-Anhalt

Gewitter, stürmischer Wind und starker Regen sind in Sachsen-Anhalt am Montag weitgehend ausgeblieben. Am Morgen war Unwetter für das Land angekündigt worden. Einige Nachbarregionen hatten weniger Glück. In Thüringen und Niedersachsen gab es mancherorts Überschwemmungen.