Halle, Magdeburg, Wittenberg Verdi weitet Streiks in Kitas und Horten aus

Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch zu Streiks in Teilen des öffentlichen Dienstes aufgerufen. Seit dem Morgen laufen ganztägige Warnstreiks in kommunalen Kindertagesstätten in Wittenberg, Halle sowie im Saale- und Burgenlandkreis. Kurzfristig hat Verdi nun auch Streiks in Köthen, Magdeburg, im Bördekreis sowie in Halberstadt angekündigt. Verdi ist mit den bisherigen Verhandlungsrunden unzufrieden.